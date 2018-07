Výběr hotovosti v obchodech už nebude limitován útratou. Prodejny se děsí nájezdu šetřílků

V Česku je teď za deset let fungování systému cash back zhruba deset tisíc obchodů, které tuto službu nabízejí. Pro lidi na vesnici je to často jediná možnost, jak vůbec peníze v hotovosti ze svého účtu získat – jinak se musí vypravit často do několik desítek kilometrů vzdáleného většího města za bankomatem.

Výhodou je, že člověk si hotovost vybere ještě levněji, než když by si peníze šel vybrat do bankomatu jiné banky – a někdy i té své vlastní – to už záleží, co má v podmínkách účtu. Standardem na trhu je totiž poskytovat cash back zdarma, oproti tomu klienti bank obvykle platí právě zmíněný poplatek za výběr z bankomatu.

A to je právě to, čeho se obchodníci na menších městech obávají. „Žijeme ve standardním ekonomickém prostředí, kde je každá služba logicky zpoplatněna či nahrazena jiným vhodným profitem. Tak to dělají banky, které umístí bankomat a chtějí své poplatky za výběr či vklad hotovosti, anebo výběr zdarma, ale je zakomponován do zpoplatnění vedeného účtu,“ říká Vladimír Stehno, předseda družstva COOP HB, které provozuje především na venkově přes dvě stovky malých prodejen.

Vysvětluje, že doposud tím profitem byla povinnost nákupu zboží v hodnotě tři sta korun a realizovaná marže. „Nyní je tento jediný profit zrušen,“ konstatuje.