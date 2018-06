Zkrachovalou kladenskou huť Poldi vydražil zájemce za 251 milionů korun

„My se zatím nebudeme vyjadřovat, ale zveřejníme to,“ odpověděl zástupce vydražitetle na dotaz, kdo by měl ocelárnu získat. Vydražitel musí za firmy Poldi a Poldi Trade zaplatit do 30 dnů, tedy do 27. července.

Vyvolávací cena byla 160 milionů korun, hodnota podniku byla ale podle znalce o 20 milionů vyšší. V dražbě svedli podobně jako při prvním pokusu souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl milionu. Nakonec byla huť vydražena za 251 milionů korun.

„Celá částka dosažená vydražením půjde insolvenčnímu správci a potažmo věřitelům. My si z toho nenecháme nic, protože se uspokojíme z části dražební jistoty z první dražby,“ uvedl licitátor Josef Machů. Překvapilo ho, že se podnik prodává v takzvané kamenné dražbě, podle něj to v posledních letech není obvyklé. „Klasická kamenná dražba ustupuje a 95 procent dražeb jsou dražby elektronické,“ dodal.

Při prvním pokusu vydražitel nakonec částku nezaplatil

První dražba se konala v dubnu. Vydražitel, jímž byla společnost Compagnia del mediterraneo Steel, měl za huť zaplatit 261 milionů korun. Jednatel firmy Stanislav Kraslavski po dražbě řekl, že chce v Poldi co nejdříve obnovit výrobu.