Hračkářskému řetězci Toys R Us se nedaří ani v bankrotu. Není o něj zájem a blíží se likvidaci

Americký prodejce hraček Toys R Us prodá nebo zavře všech svých 885 prodejen ve Spojených státech. Věhlasné firmě, jejíž počátky sahají do roku 1948, se totiž nepodařilo najít kupce ani se dohodnout na restrukturalizaci dluhu. Oznámil to generální ředitel Dave Brandon, který tak potvrdil předchozí zprávy médií. Ohroženo je asi 30 tisíc pracovních míst.