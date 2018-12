Pilsen Steel má opět problémy: má dluhy a neodvádí pojištění

Pro podnik s necelými 850 zaměstnanci, z nichž většina nyní místo práce zůstává doma za 80 procent průměrné mzdy, by byl nejlepší konkurz, který by navrhl stát. Bylo by to nejlepší řešení, zaznělo na setkání vedení Plzeňského kraje s předsedy odborových organizací bývalé Škody Plzeň. Výrobní ředitel firmy Miloslav Boreček problémy s financováním výroby i částečné odstávky potvrdil. „Týká se to provozů, kde není taková náplň, abychom mohli vyrábět. Dluhy nějaké jsou. Ale je tam splátkový kalendář, takže by měly být do nějaké doby vyrovnané,“ uvedl.

Předsedkyně firemních odborů Ivanka Smolková v této situaci jiné řešení než konkurz už nevidí. „Jedině stát by mohl zasáhnout,“ říká druhý odborový předák Miroslav Cink. Míní, že jedině ten to může sebrat vlastníkovi i ruské bance VEB, která má podnik patřící ruskému podnikateli Igoru Šamisovi financovat, protože firma dluží státu.

Úřady hledají řešení

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs (ČSSD) uvedl, že už s ministryní práce a sociálních věcí hovořil o konkurzu firmy, v němž vidí šanci na záchranu podniku. Budu s ní mluvit příští týden, dodal. „Problematiku známe, několikrát už jsme o tom informovali ústředí. O tématu se mluvilo i na velké tripartitě,“ uvedl předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jindřich Brabec.

Na ministerstvu práce to dostal na starost náměstek Jan Marek. „Zkoumali i zastavení odvodů na sociální pojištění, splátkový kalendář i možnost, zda by bylo možno dát opětovně návrh na insolvenční řízení,“ uvedl právník Odborového svazu KOVO Vladimír Štich. Podle něj by se už zřejmě neřešilo jako minule reorganizací, ale konkurzem podniku. Situaci řeší i Úřad práce v Plzni, který si vyžádal přehledy pracovních pozic zaměstnanců a možnosti jejich možného dalšího uplatnění.