Stát rozdělí firmám na podporu elektromobility bezmála dvě miliardy

„Zvolili jsme nejlepší vhodný způsob financování, který neobsahuje žádné limitující podmínky a díky přítomnosti úvěru cílí na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie MPO Marian Piecha. Poukázal na to, že plány obnovy všech členských států musí obsahovat určitý podíl zelených projektů a výzva na podporu elektromobility je jedním z nich.

Aby mohlo Česko peníze z Nástroje pro oživení a odolnost EU na podporu elektromobility čerpat, musí podnikatelé pořídit alespoň 4555 elektrovozů, což je závazný cíl Národního plánu obnovy. Proto bude výzvu nejprve financovat ministerstvo průmyslu a po splnění podmínek EU resortu náklady proplatí.

Finanční příspěvek u osobních elektromobilů může dosahovat dvou set tisíc, u nákladních či vodíkových vozů ještě o sto tisíc víc. Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek do 50 tisíc korun a na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40 kilowattů bude možné získat dotaci do sta tisíc. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic je pak podpora až 150 tisíc. Celková podpora je omezena limitem 200 tisíc eur, tedy asi 4,9 milionu korun na jeden podnik v tříletém období.