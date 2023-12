Hrad hodlá oživit Zlatou uličku, v jejích domcích chce mít tradiční řemesla

Za kolik si budou noví prodejci prostory pronajímat, bude záležet na jejich konkrétních nabídkách. Minimální cena za metr čtvereční je ale stanovená na dva tisíce korun měsíčně. „Vzejde to z toho, kdo jakou cenu (zájemce) nabídne, to je jedno kritérium. Druhým je, jaký sortiment přinese, jakou atraktivitu,“ vysvětluje Sonntag.

Od března současné prodejce nahradí zřejmě noví a za jiných podmínek. Téměř ve všech domech s koncem roku končí také nájemní smlouvy. „Nám velice záleží na tom, aby se do Zlaté uličky vrátil původní život. Není to pouze turistická záležitost. Budeme dávat důraz na řemesla nebo tradiční české výrobky,“ uvádí ředitel Správy Pražského hradu Vladimír Sonntag.

Za staletí existence prošla ulička řadou přestaveb, bydlelo se v ní až do druhé světové války. Současnou podobu má posledních 150 let. Hradní čeledíny vystřídali obchodníci a davy převážně zahraničních turistů.

Noví nájemníci se pak do Zlaté uličky nastěhují začátkem března. Vstup do ní bude mezi devátou a šestnáctou hodinou stále zpoplatněný, stejně jako posledních 21 let. Podle správy Hradu je díky vstupnému možné regulovat počet návštěvníků tak, aby nebyla ulička přeplněná.

Vstupenku přitom není možné zakoupit zvlášť pouze pro Zlatou uličku, její návštěva je možná po zaplacení za základní prohlídkový okruh Pražského hradu. Vstupné do něj vyjde na 250 korun. Kromě obchodů se ve Zlaté uličce nachází také řada historických expozic. Ty představují život v minulých stoletích.

Areál Pražského hradu čekají i další novinky. Architekt Josef Pleskot by chtěl, aby první změny byly viditelné už v příští sezoně. Nejjasnější obrysy mají podle něj plány na přestavbu veřejnosti stále uzavřeného Stájového dvora na dvůr návštěvnický.

Jedno místo, kam návštěvníci znovu můžou, ale na podzim už přibylo. Jde o věž Mihulka, jejíž část byla od roku 2018 uzavřená kvůli rekonstrukci. Nyní zde mohou návštěvníci vidět stálou expozici Hradní stráže.

Advent na Hradě v novém

Jiná bude i podoba adventu. Prezidentská kancelář totiž neprodloužila smlouvu firmě, která na Hradě za předchůdce současné hlavy státu pořádala vánoční trhy. Ty kritizovali i památkáři. „Na místě nebudou stánky, tím pádem se návštěvníci budou moct pokochat krásným pohledem na nasvícenou katedrálu, před kterou bude nový betlém, 19. prosince pak proběhne Rybova mše vánoční,“ vyjmenovala kulturní a programová ředitelka Správy Pražského hradu.

Podle Útvaru pro ochranu prezidenta je už připraven i projekt na úpravu bezpečnostního systému Hradu – včetně kamer, které umí rozpoznat lidské tváře. Kdy a kdo je bude instalovat, ale zatím jasné není.