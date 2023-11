Nekritizujeme snižování schodku, ale provedení, řekl Havlíček. Podle Munzara je rozpočet kompromisem

„Je to kompromis mezi pohledy pěti koaličních stran,“ řekl k podobě rozpočtu Munzar. Prohlásil, že osobně by si dokázal představit i vyšší úspory, na některé škrty ale chybí v koalici shoda.

„My jsme neprotestovali proti tomu, že bude schodek na úrovni 252 miliard korun. My zásadním způsobem protestujeme proti tomu, jakým způsobem se ten schodek snižuje, jinými slovy tu strukturu,“ vysvětlil postoj hnutí ANO Havlíček. Vadí mu, že se zvyšují daně, což označil za selhání ODS, která před volbami jejich zvyšování odmítala, a také to, že se převádí poplatky za regulované složky elektřiny na poplatníky. „Bohužel tím zatíží jak firmy, tak domácnosti, a to nebývalým způsobem,“ řekl.

Podle Havlíčka je nový rozpočet proinflační, také jej označil za protirůstový.

„Jestliže někomu zvýším daně, jestliže na někoho převedu poplatky, jestliže mu tím pádem uberu investiční aktivitu, je zcela zjevné, že na hrubém domácím produktu se to projeví minimálně menší výkonností firem,“ kritizuje Havlíček. To dále podle něj povede k menšímu růstu mezd či menší spotřebě domácností. „Troufám si tvrdit, že bere našim lidem budoucnost,“ dodal.