Vrchní soud v kauze Čapí hnízdo kritizuje hodnocení důkazů. Šott k nim přistupoval z pohledu obžalovaných, tvrdí

Podle České justice charakterizoval odvolací senát závěry městského soudu jako hypotetické a tendenční. Nelíbilo se mu, že pominul některé důkazy, další hodnotil z pohledu obžalovaných.

„V každém případě má Vrchní soud v Praze zásadní výhrady k přístupu nalézacího soudu k analýze a zpracování důkazů, když přístup soudu vyznívá tendenčně, značně selektivně a tím nepřesvědčivě, neboť nalézací soud celou řadu důkazů naprosto pominul, zabýval se pouze velmi úzce vymezenou částí událostí, aniž by je zasadil do celkového kontextu vývoje projektu rekonstrukce usedlosti Semtín a vybudování Farmy Čapí hnízdo od počátku tohoto procesu až do jeho samého naplnění,“ citovala z usnesení Česká justice.