Stávka německých strojvedoucích zastaví i vlaky mezi Prahou a Berlínem

Prvním přímým vlakem, který z Prahy pojede až do Berlína, bude spoj Vindobona s odjezdem v 17:28 a s příjezdem do německé metropole ve 21:56. Z Berlína pak první přímý vlak do Prahy pojede v pátek v 06:17. ČD uvedly, že už ve středu noční vlak z Prahy do Curychu pojede pouze do Děčína, a to bez přímých vozů do Curychu.

Možná omezení regionálních přeshraničních spojů mezi Českem a Německem nejsou z řádu zatím patrná, podle ČD ale nevyjedou spěšné vlaky spojující Cheb s Norimberkem. Dráhy DB varují, že stávka postihne její dálkové, regionální i městské vlaky. „Prosíme, informujte se znovu bezprostředně před zahájením cesty,“ uvádějí DB u regionálních spojů mezi Českem a Německem.

Přímé expresy mezi Prahou a Mnichovem budou jezdit bez omezení. Tuto linku ale provozuje společnost Die Länderbahn pod značkou alex.