Rychlé vlaky na zmodernizované trati nečekaně nouzově brzdí zabezpečovací systém

Systém ETCS má zabránit nehodám nebo vlak zabrzdit, pokud by ho člověk přestal ovládat. I díky tomu mohou vlaky mezi Olomoucí přes Šternberk až do Šumperka jezdit místy až sto šedesát kilometrů v hodině. Někdy ale začnou ve vysoké rychlosti nouzově brzdit. Důvodem je právě evropský zabezpečovač.

„Je to způsobené tím, že v tu danou chvíli neprobíhá komunikace mezi vlakem, respektive tou mobilní jednotkou systému ETCS a traťovou částí. V momentě, kdy se z nějakého důvodu tato komunikace přeruší, tak automaticky zastaví,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušen Gavenda.

To se stalo třeba 3. května v podvečer kousek za Olomoucí. Vlak se po několika minutách sice rozjel, několik dalších kilometrů ale pokračoval jen čtyřicítkou.

„Nejčastěji to bývá v souvislosti s nekorektním chováním palubních jednotek, které třeba neodhalily testy kompatibility, nebo se špatnou instalací palubních jednotek přímo na vozidlech, bývá to například špatné umístění antén,“ řekl Gavenda.

Po technických úpravách problémů ubývá

Podle Správy železnic projede na této trati v průměru tisíc šest set vlaků za měsíc. Dříve se aktivovalo nouzové brzdění asi jedenkrát denně. Po technických úpravách problémů výrazně ubylo. I tak se ale dále řeší, asi jednou za týden.

„Všechny ty případy evidujeme a předáváme je následně Správě železnic a také výrobci těch nových elektrických jednotek s tím, že některé technické úpravy už byly zapracovány a některé jsou v procesu,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Výrobce vlaků, společnost Škoda Group, tvrdí, že technologie ETCS představuje obrovský skok v zabezpečení, i přesto je podle firmy četnost přerušení signálu nízká. Vlak a traťová část systému si během jízdy předávají třeba informace o směru, rychlosti, nebo poloze.

Evropský zabezpečovací systém ETCS už v Moravskoslezském a Olomouckém kraji funguje na hlavním koridoru z Břeclavi do Petrovic u Karviné a s výjimkou krátkého úseku u Přerova také na trati přes Olomouc do Prahy. Na trati z Dětmarovic k hranicím se Slovenskem odborníci instalaci dokončují. Od roku 2025 bude na koridory zakázaný vjezd všem vozům, které systémem ETCS vybavené nejsou. Instalace ale vyjde i na více než patnáct milionů korun na jedno vozidlo, ministerstvo dopravy na to vyplácí dotace.