TOP 09 si zvolí vedení. Pekarová Adamová nemá protikandidáta

Vládní TOP 09 zahájila v sobotu ráno celostátní sněm v Praze. Strana si bude po dvou letech vybírat vedení, které by ji mělo vést do příštích sněmovních voleb. V čele téměř jistě zůstane šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová, doznat změn by naopak mohla sestava místopředsedů. TOP 09 má aktuálně 2295 členů, což je zhruba o dvě stovky méně než před šesti lety.