Víc seniorů nachází cestu k chytrým telefonům, roste obliba streamovacích služeb

Ještě před dvěma lety placené kanály jako Netflix či HBO sledovalo v Česku jen patnáct procent lidí. Podle dat z letoška se takto na filmy a seriály nejčastěji dívají mladí lidé od 16 do 24 let, následuje věková skupina 25 až 34 let. Z obou těchto skupin využívá placené streamovací služby víc než polovina. Z lidí podle vzdělání jsou jejich nejčastějšími diváky vysokoškoláci. „Z nich sledoval videa na placených platformách každý druhý člověk,“ informoval ČSÚ. V případě placené hudby vzrostl meziročně podíl předplatitelů z deseti na třináct procent.

Uživatelů chytrých telefonů a internetu přibylo proti loňsku o procentní bod, podíl nakupujících v e-shopech se zvýšil o dva procentní body. „Mobilní telefon používá 99 procent osob starších šestnácti let a toto číslo se v posledních letech již nemění. Mění se však typy používaných telefonů. V roce 2023 využívá 82 procent lidí chytrý telefon a osmnáct procent klasický tlačítkový telefon,“ zmínil ČSÚ. Mezi lidmi do 64 let má chytrý telefon 95 procent populace, ze seniorů nad 75 let si k chytrému telefonu našlo cestu zatím 24 procent. U této skupiny to přitom byla ještě před pěti lety pouhá čtyři procenta.

Nejčastěji přes telefon

Podobné je to s internetem. V případě lidí mladších 55 let jsou on-line až na výjimky všichni. Naopak mezi seniory nad 75 let používá internet třetina. Nejčastějším zařízením, na kterém se Češi připojují, je mobilní telefon. Na něm je on-line 78 procent lidí. Následuje přístup na internet přes notebook, používá ho 66 procent lidí.

Domácností je letos k internetu připojených 87 procent, což je zhruba o dva procentní body víc než před rokem. Až na výjimky mají připojení všechny domácnosti s dětmi a mladé domácnosti bez dětí. Z domácností seniorů má přístup k internetu 56 procent. „Stolní počítač nebo notebook používá 79 procent domácností a polovina domácnostní disponuje také chytrou televizí, na níž sledují obsah z internetu,“ vypíchli statistici.

Nákupy přes internet jsou nejčastější u oblečení nebo obuvi, takové zboží si on-line objednalo 39 procent lidí, výrazně víc žen než mužů. Muži naopak častěji přes internet kupovali sportovní potřeby, elektroniku nebo software.