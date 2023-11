Dodávky antibiotik převýší spotřebu, ujistil resort. Lokálně mohou chybět sirupy

S výpadky dodávek antibiotik se Česko i další státy potýkají opakovaně od konce loňského roku. „Podařilo se nám zajistit dodavatele, který vykrývá dodávky původních dodavatelů, na které jsme byli léta zvyklí. Co se týče listopadu, prosince, ledna, dostaneme dodávku, která by měla vystačit na celý rok,“ informoval Dvořáček.

Penicilinových antibiotik bude mít Česko k dispozici sto tisíc balení měsíčně, proto u tabletových léků neočekává náměstek jakékoliv problémy.

Dodávky sirupů nyní zajišťují úřady z jiných trhů, připomněl náměstek dodávky ze Švédska a Španělska. „Původní dodavatel by měl obnovit dodávky v polovině prosince. Pak by měla být situace stabilní. Teď budou muset bohužel lékárníci pracovat s přebalenými sirupy, které pochází z jiných trhů, ale jsou registrované v Evropě,“ dodal.

Důvodem výpadku je to, že závod v Rakousku není schopný vyrábět ve třísměnných provozech jako v minulosti, vysvětlil Dvořáček. Některé tablety se nicméně dodávají s dělicí čárou, takže je lze využít pro dětské pacienty schopné je polykat. „Doufáme, že se nám tím částečně podaří vykrýt to, co by mohlo chybět v oblasti sirupů,“ řekl.