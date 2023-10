V některých lékárnách může dál chybět sirup s penicilinem. Tablet je podle resortu zdravotnictví dost

Přibývá onemocnění dýchacích cest

V Česku v posledních týdnech přibývá onemocnění dýchacích cest. „Dominují virová onemocnění, která ve většině případů antibiotiky léčit potřeba není,“ sdělila praktická lékařka pro děti a dorost Miroslava Kuglerová. Podle ní ale některé nemoci mohou mít bakteriální komplikace – a spála či angína, na kterou se antibiotika také předepisují, se šíří celoročně.

Podle Dvořáčka by mohla situaci do budoucna pomoci řešit nově schválená možnost, aby si státy Evropské unie mezi sebou v případě výpadku vypomohly. Do systému je jich zapojeno 17. Léky pro jednotlivé země se totiž vyrábějí postupně a v období před dodávkou další šarže mohou chybět. Nově bude možné dohodnout výpomoc ze země, kde jsou zásoby dostatečné, a po dodávce léky zase do zásob země, která vypomohla, vrátit.