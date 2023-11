Chceme nejnižší cenu, říká Síkela. Soustřeďte se spíš na zdroje financování, radí Havlíček. Střetli se kvůli Dukovanům

Největší zakázka v historii Česka se dostává do další fáze. Společnost ČEZ dostala finální nabídky na stavbu jaderného bloku v Dukovanech od všech tří zájemců. Dokumenty odevzdala francouzská firma EDF, jihokorejská KHNP i americký Westinghouse. ČEZ po zhodnocení nabídek připraví zprávu vládě, která rozhodne o vítězi tendru. Nový blok by měl začít zkušebně fungovat v roce 2036.

Podle Síkely se jedná o nejvýznamnější světové dodavatele. Všichni prý mají velký zájem tuto zakázku získat a ujišťují, že zrovna jejich nabídka je ta velmi kvalitní. Proces vyhodnocování bude prý velmi přísný a v důvěrném režimu, dokumentace mají 30 tisíc stránek a evaluovat je bude kolem dvou stovek lidí v zabezpečených místnostech. Česko se podle něj bude snažit dosáhnout na co nejnižší cenu a zajistit záruky a penále pro případná zpoždění.

„Investice do jaderných zdrojů jsou z hlediska návratnosti investice a celkových nákladů ty vůbec nejvýhodnější. Ušetříte velké investice do sítě a je to velmi stabilní zdroj. Nebudu mluvit o tom, kde je hranice bolestivosti, protože se i z hlediska opcí budeme snažit dosáhnout na co nejnižší cenu,“ sděluje Síkela.

Spor o zdroje financování

Havlíček míní, že zadávací dokumentace ve spolupráci s ČEZem je připravena dobře, cítí prý zadostiučinění, protože „rozjet jádro“ považoval ve vládě za svůj hlavní projekt. Tato vláda to prý dostala připravené, aby zahájila tendr. Teď jsou podle něj důležité jiné věci, než že někdo podá vyšší či nižší nabídku. Větší vliv bude mít prý cena financování.

„Vy se soustřeďte, aby se to odfinancovalo za nejlevnější možné zdroje,“ řekl Síkelovi. „Buď si peníze bude půjčovat ČEZ na trhu a bude to drahé, anebo do toho vstoupí stát a půjčí to za výrazně levnější úrok. Vaším úkolem je – nic jiného nedělejte, stejně byste to zkazil –, abyste v rámci Evropy domluvil takovou notifikaci, kde nám projde výhodnější úrok,“ sdělil. Podle ministra je finanční model předmětem notifikace, tedy „dohadování“ s Evropskou komisí.