Úřad prezidenta zase dostává důstojnost, těší čerstvého nositele Řádu bílého lva Rychetského

„Na Ústavní soud postupně přichází všechny kauzy, ale on má chránit pouze ústavou chráněná práva a svobody. Ve skutečnosti pro mě byly daleko nejhorší všechny kauzy, kdy se dva dospělí rodiče přetahují o malé dítě, které tím trpí. Ústavní soud už před mnoha lety řekl, že se má slyšet i názor dítěte. Ale není jednoduché předvolat dítě před soud a ptát se ho: ,Koho máš radši? Maminku, nebo tatínka?‘ Emocionálně to byly pro mě nejnáročnější kauzy,“ vzpomínal Rychetský.

Během svého působení na Ústavním soudu byl u zrušení voleb v roce 2009 a u zásahu do volebního zákona před dvěma lety. „V obou řízeních týkajících se voleb vůbec nebylo součástí naší debaty politické uvažování, ale skutečně ústavně-právní,“ zdůraznil Rychetský.

„Často byl v této souvislosti soudu vytýkán jakýsi politický aktivismus. To je falešná představa. Ústavní soud si nevybírá, co bude rozhodovat, ale co mu právě politici předloží. Chtějí, abychom zrušili část zákona, který oni přijali. Raději odpovědnost přenesou jinam, ať to místo nich rozhodne někdo jiný. Jsou země, kdy napadnout nějakou část zákona mohou jen ti, kteří pro něj nehlasovali. Jsem přesvědčený, že se Ústavnímu soudu za těch dvacet let povedlo nepodlehnout stranicko-politickým vlivům,“ dodal.

Jednou z budoucích výzev bude také posuzování politické minulosti, zejména té předlistopadové, jako tomu bylo v případě někdejšího kandidáta na ústavního soudce Roberta Fremra.

„Je to zajímavý fenomén. Nikdy dříve jsme nebyli svědky toho, že jsou kandidáti svlékáni až do naha. Myslím si, že je to dobře. Znamená to, že si většina médií a veřejnosti uvědomila, jaký význam má Ústavní soud pro jejich život, pro zemi a pro ochranu hodnot,“ zakončil Rychetský.