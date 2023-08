Netušil jsem, že Fremr soudil „stodevítky“, navíc v takovém rozsahu, říká Rychetský

„Není optimální model, když jmenování soudců ÚS je v rukách jednoho jediného člověka v této zemi, a to je prezident republiky. Jsou modely, které jsou šťastnější – aby soudci byli jmenováni prezidentem, ale jen z nominací, které předloží zvlášť třetinu Nejvyšší soud, třetinu Nejvyšší správní soud a třetinu ostatní instituce,“ podotknul.

„Nemohu vzkazovat do Brna svým kolegyním a kolegům, co a jak mají rozhodovat a už vůbec ne, v jakém termínu,“ zdůraznil. Jak se s „upřednostňováním“ a „urychlováním“ některých případů vypořádá současný předseda Baxa, si však netroufá říci.

„Ústavní soud je instituce, která už nad sebou nemá nikoho. Je povolaná nejen k tomu, aby chránila ústavu před zákonodárci, ale zejména aby chránila občany před veřejnou mocí. To je nezastupitelným posláním Ústavního soudu,“ řekl. Podle něj to, že veřejná moc má vždy tendence rozšiřovat své působení a zasahovat do svobod a práv jednotlivců, je trvalým rysem všech států, i těch demokratických.