Soud zrušil osvobození učitelky, která zpochybňovala ruské válečné zločiny na Ukrajině

Předsedkyně senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková uvedla, že podle evropské judikatury lze na učitele pohlížet přísnější optikou, co se týče svobody projevu a jejího omezení. „Máme za to, že nalézací soud se nevyrovnal se všemi aspekty případu. Učitel by měl mít vyšší míru odpovědnosti za to, co veřejně říká, a zejména před žáky,“ pronesla.

Bednářová se tématu Ruska a Ukrajiny věnovala v hodině slohu počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku plnohodnotné ruské invaze do země. Podle obžaloby se ve třídě osmáků snažila ospravedlnit válečné zločiny proti míru tak, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace.

Žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když poté žáci popisovali, jak ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. Bednářová rovněž uváděla, že ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy včetně dětí mimo jiné upalováním nebo stahováním zaživa z kůže.

Média o situaci na Ukrajině lhala, hájí se učitelka

Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli. Bednářová nicméně vinu odmítá. Při středečním zasedání nehovořila ani ho nekomentovala. „Promiňte, ale médiím, které nejsou schopny dát dohromady pravdivý ani nadpis článku, nebudu dávat žádné vyjádření,“ řekla žena, která se hájí mimo jiné tím, že její výroky zazněly při hodině mediální gramotnosti a téma zvolila v souladu s pokynem ministerstva školství.

Bednářová na svých výrocích trvá, novináři podle ní o situaci na Ukrajině lhali. Její advokát Josef Kulhavý míní, že věc vůbec nepatří před trestní soud. „Trestní právo není lék, kterým lze léčit neduhy této společnosti,“ prohlásil.

Obvodní soud pro Prahu 6 ženu letos v červnu osvobodil s tím, že nespáchala trestný čin. Bednářovou nelze soudit za projevený názor, konstatoval úřad. Zmínil rovněž ústavně zaručenou svobodu slova, která převážila nad tím, že obžalovaná zvolila k ovlivňování svých žáků nevhodné metody.