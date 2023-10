168 hodin: Z ústeckého Mojžíře je špatná adresa, nájemné má ale srovnatelné s Prahou. Majitelům bytů ho platí i stát

I přes podobné ceny ale lze s bydlením na pražských předměstích to na předměstí ústeckém sotva srovnávat. A nejde jen o omezené dopravní spojení do centra. Byty jsou ve špatném stavu. V některých nefungují sporáky, občas chybějí kličky na oknech a je třeba je zalepit páskou, aby zůstala zavřená. Sami obyvatelé panelákových bytů dávají najevo, že se jim bydlení nelíbí. „Proč bych se neodstěhovala s dětmi do čistého prostředí? Kdo by nechtěl? Jenže to nejde,“ řekla pro 168 hodin jedna z oslovených obyvatelek Mojžíře.

Reportér 168 hodin, který do Mojžíře přijel jako zájemce o případnou koupi, vyslechl od makléřky slova jako: „Tam chodí štěnice i po schodech,“ i nabídku, že k bytu sežene nájemníka a za malý poplatek vše obstará. Některé byty se prodávají rovnou s nájemníky. Kde berou peníze na nájemné, je jasné. „Bude dostávat dávky. (…) Ona ty dávky bude dostávat a nám to může být jedno, protože vám se bude platit nájem,“ shrnula makléřka. Stát podle ní platí i kauci na byt.

Mojžířské byty jsou i na prodej – a tentokrát za částky nesrovnatelně nižší než v Praze: tři plus jedna za 720 tisíc, jedna plus jedna za 600 tisíc. Realitní makléři nijak neskrývají, že prodávají byty, u nichž očekávají, že je budou noví vlastníci draze pronajímat. Koupi prezentují jako zajímavou investiční příležitost.

Za strop pro nájemné v konkrétním bytě 3+1 označila dvanáct tisíc korun. „Když to dají na sociálku, tak teď na to mají tabulky,“ upozornila realitní makléřka. I tak by podle ní byl čistý zisk pro vlastníka bytu desetitisícový. Ujistila, že je prakticky vyloučeno, že by nájemníci nezaplatili, protože by jim hrozil okamžitý vyhazov. „Vyhodila jsem jednu rodinu s dětmi v půl osmé večer na ulici,“ uvedla.

Jestliže nyní se byty prodávají jako „investiční příležitost“ za stovky tisíc, podle dalšího realitního makléře byly v době, kdy v Mojžíři začal obchod s chudobou vzkvétat, ještě o řád lacinější. „Investoři tady nakupovali zadlužené byty. Kupovali to (…) úplně za směšné peníze. Nakupovali si byty třeba za padesát tisíc,“ poukázal. Zároveň dal najevo, že nikdo neočekává, že by majitelé investovali do údržby. „Za mě je lepší prostě nechat to být,“ poradil makléř.

Stát jako viník situace?

Výsledek je jasný. Zatímco v Praze je návratnost investice do bytu, který pak majitel pronajímá, až 30 let, v Mojžíři se peníze vrátí do deseti let, a to i na účet státu. „Je to propracovaný stroj, dobře promazaný stroj. Jednotliví aktéři o sobě velmi dobře vědí,“ zhodnotil situaci Martin Šimáček. A jakkoli označil takové obchodování za neetické, připustil, že je legální.