168 hodin: Vztah z Egyptské pláže může stát miliony, ukazují zkušenosti českých žen

Podle realitní makléřky Jitky Švaříčkové, která žije v egyptské Hurghadě, není úplně výjimečné spatřit ve městě velmi nesourodé páry – mladého Egypťana a starší Evropanku. „Ta ženy by mohla být kolikrát ne maminkou, ale třeba i babičkou toho mladého chlapce,“ upozornila. Není to ale docela tak, že by Egypťané „letěli“ na starší ženy. Zájem mají spíše o jejich peníze, které potřebují, aby se mohli oženit s Egypťankami. Při žádosti o ruku totiž musí Egypťané dodat věno, které nebývá malé. „Náklady na věno pro nevěstou rostou obrovským způsobem. Mladí muži na to nejsou schopni našetřit. Rostou i náklady na svatbu jako takovou,“ upozornil sociolog specializující se na Blízký východ Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

O statisíce korun se takto pokusil připravit mladý Egypťan českou rekreantku Janu. Je to třicátnice, takže to nebyl vztah napříč generacemi, ale ani v tomto případě nebyl ze strany Egypťana upřímný. Po několika letech vztahu vedeného především na dálku přemluvil Janu, aby mu poslala na účet 250 tisíc korun na české vízum – tvrdil, že chce žít s ní v Česku. Žena to učinila a to byl konec. „Naprosto nečekaně mi poslal zprávu, ve které bylo: Je konec, oženil jsem se tady, peníze od tebe už žádné nemám, takže ti žádné nevrátím. Za ty, které zbyly, jsem se oženil,“ popsala. Podle svých slov v důsledku zkolabovala, ale co se týče peněz, měla nakonec štěstí v neštěstí. Velkou část peněz vysoudila zpět. U egyptského soudu jí pomohlo, že do poznámky k platbě napsala, že jde o půjčku.

Sliboval byt, napsal ho na sebe Soudit se zkouší také sedmašedesátiletá Jaroslava, která do domnělé lásky z Hurghady investovala ještě o řád více. Ta ale na výsledek ještě čeká a tvrdí, že na to čeká v bídě. „Nemám z čeho žít,“ podotkla. Na dovolené se před dvěma lety seznámila s Egypťanem mladším o 35 let a navázala s ním vztah vedený zprvu na dálku. „Po krásných SMS a telefonátech jsem odjela zpátky do Hurghady a začali jsme spolu bydlet na apartmánu,“ uvedla. Poté prodala svůj byt v Železné Rudě s tím, že peníze použije k nákupu bytu v Egyptě u moře. Peníze poslala mladíkovi, který sliboval, že nechá nový apartmán napsat na ni. To však neučinil. „Když jsem se vrátila a miláček mě odvedl do bytu, byl už napsán na jeho jméno,“ vylíčila žena, která kromě bytu koupila i auto a peníze dala mimo jiné i na domnělou léčbu mladíkovy matky. „Uložili ji do postele. Pak jsem zjistila, že vůbec nebyla nemocná,“ vzpomněla. Celkem utratila v Egyptě tři miliony korun.