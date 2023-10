Ministerstvo kultury sníží filmové pobídky. Kvůli úsporám škrtne 200 milionů

Zahraniční produkce znamenají pro českou ekonomiku přínos v řádu několika miliard ročně. V případě posledního u nás natočeného velkofilmu to bylo přes 2,5 miliardy. Pětinu této částky pokryjí filmařům právě pobídky. Plánované úspory by mohly znamenat jejich menší zájem.

„Těch dvě stě milionů představuje řešení, které neznamená žádný zásadní dopad pro filmový průmysl, protože se teď pobídky nečerpají. Chceme ale do budoucna systém velmi rychle znovu uvolnit,“ řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Kromě toho chce vláda také o 150 milionů korun seškrtat výdaje na propagaci cestovního ruchu nebo plánuje o sto milionů snížit výdaje na reklamu na zemědělské produkty. „Bude to mít pozitivní vliv na hospodaření státu. Zbavujeme se dotací, které neplnily ten původní smysl,“ vysvětlil premiér Petr Fiala (ODS).

Seznam škrtaných dotací se ještě může změnit

Milionové dotace plánuje kabinet odebrat i spolkům, které se zabývají sdružováním legionářů a propagací demokratických hodnot 1. republiky, například Československé obci legionářské.

Právě to chtějí při projednávání státního rozpočtu na rok 2024 zvrátit někteří koaliční poslanci. „Je to všechno podstatné pro hodnotový růst naší společnosti, poznávání minulosti a dotýká se to naší politické současnosti,“ upozornil předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS).

„Určitě se tomu budeme věnovat a budeme se pokoušet obejít i všechny koaliční partnery,“ konstatoval poslanec Josef Flek (STAN).