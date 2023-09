Zatím není důvod k obavám, covid ale umí překvapit, říká Smejkal. Rizikové skupiny vyzývá k očkování

Podobně se vyjádřil i Smejkal. „Nakažených je daleko více, než vidíme na číslech, ale nepromítá se nám to do zátěže nemocnic a JIP jako v minulých letech,“ uvedl Smejkal.

„Ještě tomu brání počasí, které je stále víceméně letní, ale růst nepochybně nastane ještě více ke konci září a pravděpodobně v říjnu,“ podotkl Dušek, který ale zdůraznil, že nakažení jsou často odhaleni lékaři. „Nedochází k plošnému testování, to je i reakce na to, že k viru přistupujeme jako k sezonní viróze a vidíme jen to, co natestujeme, skutečný počet bude samozřejmě mnohem vyšší.“

Zmínil, že obavy by mohly přijít ve chvíli, kdy by bylo pět až deset pacientů na sto tisíc. „Osmi až desetinásobek těch čísel, která máme teď, by mě určitě začal znepokojovat,“ uvedl s tím, že důležitý je trend a pokud ten bude narůstat, tak je důvod k obavám. „Následující dva až tři týdny ukážou, jak dalece se ten nárůst infikovaných bude odchylovat od křivky hospitalizací a zátěží na JIP,“ uvedl.

Smejkal: Očkování rizikových skupin je nutné

Zmínil, že však jde stále o měnící se subvarianty omikronu, které nevybočují z trendu posledního roku. „Každá další je nakažlivější, ale není závažnější, takže pokud zůstaneme v tomto trendu a neobjeví se nová varianta nebo subvarianta, která by obcházela to očkování a imunitu vytvořenou po prodělání nemoci, (…) tak nemám žádný strach,“ uvedl Smejkal s tím, že příchozí vakcíny jsou proti těmto subvariantám účinné.

Podle něj jsou nyní dvě neznámé – kolik lidí přijde k očkování na podzim a zda neunikne nějaká další varianta, která by očkování obcházela. „Ale to nyní tak nevypadá.“ V souvislosti s očkováním zmínil, že obecně nebude špatné, když se přijdou naočkovat všichni lidé. „Nicméně, pokud situace nebude vážná a například budou počty nakažených klesat, tak náš záměr je, aby se přišly naočkovat rizikové skupiny, u kterých je to opravdu nutné,“ podotkl.

Podle něj by se tato dávka neměla vnímat jako další posilující, ale spíše jako podzimní dávka na covid, kterou si lidé mohou dát každý rok stejně jako dávku proti chřipce.

V souvislosti s opatřeními zmínil, že například ochrana dýchacích cest v podzimních měsících pomáhá, a to nejen proti covidu. Vyzval rovněž k tomu, aby si každý člověk, který má příznaky, nechal antigenní test udělat. „Je dobré vědět, jakou respirační nákazou na úrovni chřipka – covid – RSV, trpíme. (…) Spousta lidí už toto považuje za zbytečné a neměla by.“