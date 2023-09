Zkrácené úvazky mají hlavně starší lidé a rodiče. Od února je na ně sleva, využilo ji 24 tisíc zaměstnavatelů

V součtu dosáhla sleva na odvodech za zkrácené úvazky do konce června 415 milionů korun. Nejvíce lidí, za které si ji zaměstnavatelé nárokovali, bylo ve věku nad 55 let. Tvořili 39 procent z celkového množství. Dalších 38 procent se stará o děti. Deset procent lidí se zkráceným úvazkem byli handicapovaní.

Zaměstnavatel z pracovníkova základu výdělku odvádí běžně na důchody 21,5 procenta, na nemocenské 2,1 procenta a na politiku zaměstnanosti 1,2 procenta, celkem tedy 24,8 procenta. Slevu nabízí stát těm, kdo zaměstnávají lidi nad 55 let, rodiče či pěstouny dětí do deseti let, studenty, nezaměstnané na rekvalifikaci a také handicapované, kteří pro něj pracují osm až třicet hodin týdně. Zaměstnavatelé za ně platí o pět procentních bodů méně. Úleva se vztahuje i na zaměstnávání lidí pod 21 let, u nichž ale nemusí být úvazek zkrácený.

Zaměstnanec, na kterého zaměstnavatel žádá úlevu, si zároveň nesmí vydělat více než 1,5násobek průměrné mzdy a za hodinu více než 1,15násobek průměru. Za měsíc nesmí na všechny své úvazky ve firmě odpracovat víc než 138 hodin. Sleva se neposkytuje při kurzarbeitu a na chráněném trhu práce.

Výpadek výběru pojistného po jeho snížení může podle dřívějších informací ministerstva práce činit asi 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Odbory to kritizovaly, se slevou na odvodech pro zaměstnavatele nesouhlasily. Poukazovaly na propad v důchodovém systému. Ministerstvo argumentuje naopak tím, že díky zaměstnání více lidí by se příjem rozpočtu z odvodů a daní nakonec mohl zvýšit.