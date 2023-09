Klesá počet mladých řidičů. Na autoškolu nemají, nebo se bez vozidla obejdou

Ondřej Hlavnička už několik let věděl, že bude chtít usednout za volant hned, jak to bude možné. Překvapila ho ale cena za získání řidičského průkazu, která se v současnosti blíží dvaceti tisícům. „Co se dá dělat. Platím si část ze svého, našel jsem si brigádu, abych to mohl splatit,“ říká.

„Roste cena vozidel, cena paliva a samozřejmě i cena učitelů,“ vysvětluje cenu autoškoly instruktor v autoškole Jiří Hruška. Hlavně ve větších aglomeracích ale mladí lidé stále častěji kurzy v autoškole odkládají i kvůli jiné možnosti dopravy, a po městě se pohybují na kole nebo městskou hromadnou dopravou.

Například Eliška Bartošová na kole jezdí do práce i na nákup a jezdit autem podle svých slov nepotřebuje. „Opravdu všechno převážím od deseti let na kole nebo autobusem. Na kole mám košík a mám dokonce i druhé kolo, kde mám dva košíky, když jedu na větší nákup,“ popisuje. I podle Hrušky nyní lidé nepotřebují řidičák tolik, jako ho potřebovali dřív.