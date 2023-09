Nemocnice obviněná z podvodného vykazování zdravotní péče se dohodla na peněžitém trestu 15 milionů korun

Trestnou činnost měli páchat lékaři i pacienti

V případu podle státní zástupkyně Jany Jahodové z Krajského státního zastupitelství v Praze čelí obvinění také 59 lidí. „V případě obviněných fyzických osob je věc stále ve stádiu vyšetřování, kdy lze do konce roku očekávat další konečná rozhodnutí,“ sdělila ČT Jahodová.

Obvinění v případu padlo před třemi lety. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej tehdy na webu policie uvedl, že celková škoda způsobená zdravotním pojišťovnám činí přes devatenáct milionů korun.

Mezi obviněnými byli podle kriminalistů pacienti, kteří měli vědomě souhlasit s použitím svých osobních údajů k vykázání fiktivních hospitalizací. Většina obviněných měla ale být z řad lékařů a sester, z nichž někteří už v zařízení nepracovali.

Trestnou činnost měli podle Ibeheje páchat nejméně od února 2011 do konce roku 2015. Šmucler po obvinění nemocnice na sociální síti uvedl, že on sám ani lidé z jeho okolí mezi obviněnými nejsou. Napsal také, že podle něj peníze nikdo neukradl. Ředitel nemocnice Kott v roce 2020 poukázal na to, že s policií spolupracovali dlouhodobě.

„Bavíme se o období vyšetřování, které bylo mezi roky 2011 až 2015. S policií spolupracujeme pět let,“ řekl tehdy. Podle vlastního forenzního auditu, který si nemocnice v minulosti nechala zpracovat, se žádný trestný čin nestal.