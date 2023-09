Podzimní vlna covidu by měla být mírná, zranitelní by se ale měli očkovat, nabádá Smejkal

Závažnější vlna nákaz covidem-19 se na podzim zřejmě nečeká, ve vysílání ČT to řekl hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Podle něj nová varianta covidu-19 postihuje hlavně horní cesty dýchací, a tak se pravděpodobně nebude opakovat scénář z předchozích let, kdy zdravotnictví kolabovalo pod náporem nakažených. Upozornil však, že pro chronicky nemocné nebo starší lidi je stále důležité očkování. A to nejen proti koronaviru, ale například i chřipce.