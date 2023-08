Po deštích se rozvodnily některé toky hlavně na jihu Čech

Před sedmou hodinou ráno byl první povodňový stupeň na pěti místech na čtyřech tocích v Jihočeském kraji a jednom ve Zlínském kraji, kde je ale povodeň na Bystřičce nad nádrží, kde množství vody ovlivňují vodohospodáři. Rychle klesly hladiny dvou řek na Jesenicku, které byly nad ránem rovněž na prvním povodňovém stupni.

Hladiny již přestaly stoupat i u ostatních rozvodněných řek a potoků. Pozvolna ubývá vody i v Bezdrevském potoce v Netolicích, kde se vzestup hladiny zastavil až těsně pod hranicí druhého povodňového stupně. Klesá také hladina Blanice u Blanického mlýna, kde model hydrologů naznačoval riziko dosažení druhého stupně, a na Kájovském potoce v Českém Krumlově, kde se experti obávali i třetího stupně.

Výstraha na povodně do poledne

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na povodně nicméně stále platí – až do poledne. Hrozí podle ní povodně převážně v oblastech, kde již jsou, tedy v Jeseníkách, Beskydech a v jižních Čechách, případně také v jižní části středních Čech až po Prahu. Vesměs by měly rozvodněné řeky zůstat na prvním, maximálně druhém stupni. U horských a podhorských toků v povodí Otavy, Volyňky, Blanice a přítoků Vltavy pod Lipnem by ale mohl být „krátkodobě mírně překročen“ třetí povodňový stupeň, avizoval ČHMÚ.

Žádná další výstraha již není vydána, v noci skončila platnost varování na velmi vydatné deště a silné bouřky, pršet ale má i dál, i když méně. Meteorologové očekávají v úterý občasný déšť nebo přeháňky na většině území. Na východě republiky se mohou vyskytnout i bouřky.