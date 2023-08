Ústavní soud odložil vydání údajného vora v zakoně Omarova do USA

Ústavní soud odložil vydání gruzínského občana Polada Omarova do USA do doby, než rozhodne o jeho stížnosti. Vyplývá to z úřední desky soudu. Spojené státy muže označují za vysokou autoritu v prostředí zločineckých skupin, takzvaného vora v zakoně. O jeho vydání k trestnímu stíhání žádaly také Gruzie a Kazachstán, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ale podepsal souhlas s Omarovovým přesunem do USA.