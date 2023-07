Blažek souhlasí s vydáním údajného vora v zakoně Omarova do USA

Česká policie zadržela Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na začátku letošního roku. Od té doby je ve vazbě. Koncem května rozhodl Městský soud v Praze o možnosti vydat Omarova do USA, Gruzie či Kazachstánu. Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, Omarovi navíc nehrozí trest smrti.

„Vydání Polada Omarova do USA, nikoli do Gruzie či Kazachstánu, považuji po zvážení všech okolností za správné rozhodnutí,“ uvedl Blažek na Twitteru. Vydání do cizího státu povoluje ministr spravedlnosti, může tak ale udělat pouze v případě, že soudy vydání pravomocně povolí. Názorem soudů se ministr řídit nemusí.

Vydání Polada Omarova do USA, nikoli do Gruzie či Kazachstánu, považuji po zvážení všech okolností za správné rozhodnutí.https://t.co/5X8G4YZ22x — Pavel Blažek (@blazek_p) July 18, 2023

Mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka upřesnil pro deník, že Blažek povolil Omarovovo vydání k trestnímu stíhání do USA na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Praze z 25. května. A to pro podezření ze spáchání nájemné vraždy a spiknutí za účelem nájemné vraždy. Dále pak ze spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz, z vydírání a vyděračského spiknutí, z nebezpečného vyhrožování, a navíc i z držení střelné zbraně, manipulace s ní a palby během násilného trestného činu.