Soud připustil vydání takzvaného vora v zakoně do USA, Gruzie i Kazachstánu

Státní zástupkyně Hana Andělová navrhovala, aby soud umožnil vydání Omarova do všech tří zemí, právník muže nesouhlasil jen s vydáním do USA. Omarova soud vyslechl prostřednictvím videokonference. Muž odmítl, že je zločincem, uvedl, že pokud ho Česko do Spojených států vydá, „pošle ho na smrt“. Soudní proces si podle něj objednali jeho nepřátelé.

Soudce Tomáš Kubovec Omarova upozornil, že mu v USA nehrozí trest smrti, ale maximálně doživotní trest. Pokud Vrchní soud v Praze rozsudek potvrdí, tak ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rozhodne o tom, do které země bude muž vydán.

Čeští policisté zadrželi Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na základě mezinárodního zatykače na začátku ledna letošního roku. Od té doby je ve vazbě. Americké ministerstvo spravedlnosti následně informovalo o tom, že tamější prokurátoři obvinili tři členy východoevropské zločinecké organizace s vazbami na íránskou vládu ze spiknutí s cílem zavraždit Alínežádovou.

Aktivistka, která žije v New Yorku, je dlouholetou kritičkou íránských zákonů o zahalování hlavy. Na sociálních sítích opakovaně propagovala videa, na nichž ženy v Íránu tyto zákony porušují. Zmařené spiknutí bylo podle amerických úřadů podporované Teheránem. Není známé, kvůli jakým trestným činům žádají o Omarovo vydání zbylé dvě země.

Server investigace.cz v minulosti uvedl, že Omarov je šéfem jedné z větví ruskojazyčné mafie, jenž spolu se svou zločineckou skupinou terorizoval velkou část ázerbájdžánské enklávy v Rusku a Ukrajině.