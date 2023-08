Rozvody manželství by měly být rychlejší, soudy nebudou zjišťovat důvod rozpadu svazku

„Rodina se vyvíjí a mění se formy soužití. Legislativa ale stále vychází z tradic sedmdesátých let,“ podotkla Decroix. Pracovní návrh, který ministerstvo před rozesláním do připomínkového řízení ještě projedná s předsedy poslaneckých klubů, označila za zásadní novelu rozvodového práva.

Dosavadní nesporný rozvod by se měl nově nazývat „smluvený“. Podle poslankyně má být levnější, rychlejší a přátelštější. Rychlejší proto, že sloučí rozvodové a opatrovnické řízení do jediného. Levnější proto, že za něj bude jen jediný soudní poplatek. A přátelštější, protože soudy by mohly rozvod projednávat i jinde než v soudní síni.

Cílem je, aby byl smluvený rozvod méně traumatizující zkušeností. Liberalizace ukončení manželství může navíc podle Decroix zvýšit celkovou sňatkovost ve společnosti.