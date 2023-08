Stoupají ceny školních potřeb i obědů. Rodinám nabízí pomoc města nebo charita

„Vezmu-li takový základ nebo průměr, tak výbava pro prvňáčka bez aktovky se bude pohybovat kolem patnácti set korun. Potom aktovka, máte tady základní aktovky od 1500 a pak takové Rolls-Royce za 6000 korun,“ prohlásil obchodní ředitel papírnictví McPen Jiří Kajzner.

Domácnosti za pomůcky pro školáky zaplatí více než loni. Firmy do cen musely promítnout vyšší náklady. „Zdražili jsme, řádově o jednotky procent. Já bych řekl, že meziročně je to tak čtyři až pět procent. Ten důvod je jednoduchý, zdražily se všechny vstupy. A to je jak cena práce, tak ceny energií a tak dál,“ vysvětlil aktuální situaci marketér společnosti Topgal Libor Chaloupka.

Dcera Dany Richter po prázdninách nastupuje do první třídy a potřebuje do školy zcela nové vybavení. Jenom za aktovku a penál rodina zaplatila už téměř tři tisíce korun. „Stála asi dva a půl tisíce, ale vybírali jsme hlavně, aby měla takzvaně zdravá záda, aby se nekazila páteř,“ svěřila se Richter.

Část pomůcek ale její dceři ještě chybí. Rodinu proto před začátkem školního roku čekají další výdaje. „Psací potřeby ještě nemáme, protože máme od učitelky celý seznam, co je potřeba do první třídy. Ale je toho hodně a počítám, že to budou ještě dva tisíce,“ míní matka budoucí školačky.