Města pomáhají s výbavou pro školáky, darují aktovky, pastelky či svačinové boxy

Přes čtyři tisíce balíčků letos rozdá Brno dětem nastupujícím do první třídy. Budou obsahovat pastelky, vodovky, sešity, ale i volnočasové hry. Město je se začátkem školního roku rozdá do zhruba osmdesáti škol. „Obsah balíčků jsme zvolili na základě zkušeností z minulých let a po konzultaci se zástupci škol,“ uvedla k projektu primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Se školní výbavou pomáhá také Plzeň. Na míru vytvořené balíčky poskytuje sociálně slabším rodinám. Součástí výbavy jsou psací potřeby, sešity nebo svačinové boxy, ale i finančně náročnější položky jako třeba školní aktovky a penály nebo kompletní vybavení na výtvarnou výchovu. Podmínkou pro zapojení do projektu je, aby zájemci po dobu alespoň tří měsíců spolupracovali s plzeňskými neziskovými organizacemi nebo se sociálními odbory města. V loňském roce takto město podpořilo přes sto rodin.

Na radnicích některých městských částí Prahy zase pořádají sbírky zachovalých aktovek a jiných nevyužívaných školních pomůcek. Na Praze 6 tímto způsobem v loňském roce vybrali rekordní počet – asi dvě stě aktovek, které putovaly dál k potřebným rodinám.