Nové hygienické normy pro školy mají pomoci s nedostatkem míst

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh vyhlášky, která upravuje hygienické normy ve školách. Ve středu se naposledy sešla pracovní skupina složená ze zástupců několika resortů a koaličních poslanců. Předloha nyní zamíří do připomínkového řízení, platit by mohla od podzimu. Některým školám by mohla pomoci vyřešit problémy s kapacitami.