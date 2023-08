Migrénou trpí v Česku až milion lidí. Účinnou léčbu ale zatím podstupuje jen zlomek

Martina Heroldová trpí migrénou hlavy od dětství. Záchvatovitá bolest hlavy ovlivnila její studium na konzervatoři i práci. „Chodila jsem do školy a potom, co jsem přišla domů, tak jsem začínala pracovat. Byla jsem tedy v celodenním zápřahu. A pokud jsem dostala migrénu, tak jsem to musela vyřešit,“ vysvětluje. Nejčastěji odpočinkem v průběhu dne, ideálně ve tmě. Pacientů, kterým nemoc výrazně zasahuje do života, je v Česku na tři sta tisíc.

„Co se málo ví, tak migréna je první příčina snížené práceschopnosti u lidí pod padesát let věku,“ podotýká lékař I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Pavel Řehulka. Dodává, že je vždy efektivnější migrénu léčit než nikoliv.

Jenže řada pacientů čeká na účinnou léčbu dlouho. Mezi nimi je například Natálie Kedzior Blaha, která se diagnózu dozvěděla až po dvou letech. V práci kvůli častým záchvatům podala výpověď.