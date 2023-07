Příspěvků na bydlení přibývá, dosáhne na ně více lidí a pomohla jednodušší administrativa

Příspěvek pobírá od rozvodu s manželem i Kateřina Poláčková. Se svým synem bydlí v pronajatém bytě v Praze. „Příspěvek pobírám od loňského února. A vzpomínám si, že to první zpracování trvalo tři měsíce,“ říká Poláčková. Během doby schvalování musela všechny poplatky za bydlení platit sama, což by dlouhodobě nezvládla. Od státu dostává společně s příspěvkem na dítě okolo čtrnácti tisíc korun. „Dohromady mi to zaplatí celý nájem, pak si doplácím elektřinu a další náklady,“ dodává.

V červnu ministerstvo vyplatilo celkem 267 370 příspěvků na bydlení. To je téměř o devadesát tisíc více oproti loňsku. Počet žádostí se tak vrátil na úroveň, kterou úřady naposledy zaznamenaly v roce 2016 v souvislosti s ekonomickou recesí.

„V posledních dvou letech vidíme nárůst počtu příjemců příspěvku na bydlení. Podobné počty byly před rokem 2023 zaznamenány naposledy v roce 2016,“ řekla mluvčí resortu práce a sociálních věcí Eva Davidová. Vyšší je i celkový objem vyplacených peněz – oproti loňskému červnu téměř dvojnásobně. Zatímco loni ministerstvo vyplatilo přibližně 730 milionů korun, letos už to bylo více než 1,6 miliardy.