Část tuzemských cestovních kanceláří nabídne klientům mířícím na sever Rhodosu změnu zájezdu

CK Blue Style podle její mluvčí Lucie Bukovanské dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma. „Klienti, kteří mají plánovaný odlet na ostrov Rhodos do konce července, mohou využít bezplatnou změnu zájezdu destinace, případně termínu, pokud trvají na tom, že chtějí letět na Rhodos. Klientům, kteří měli letět do zasažených zón, jsme samozřejmě bezplatně stornovali jejich zájezd, ale nabízíme také možnost změny destinace,“ řekla Bukovanská. Dodala, že z náhradních destinací klienty nejčastěji posílají na řecký ostrov Kos.

Klienti CK Travel Family podle ředitelky Blanky Hrubé na Rhodosu nejsou v nebezpečných oblastech. „V tuto chvíli máme 35 klientů v nezasažené oblasti Stegna, kteří zítra odlétají na pravidelném letu. Co se týče počasí, to této oblasti také napomáhá, fouká jihozápadní vítr, takže požár by se tímto směrem neměl šířit,“ uvedla. Na jihu ostrova nemá klienty ani CK Alexandria, uvedl její mluvčí Petr Šatný.

Dvěma nočními repatriačními lety se z Rhodosu do Česka vrátilo zhruba 450 klientů CK, další ještě přiletí.

Ministerstvo zahraničí zatím nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, situace na ostrově se podle tamních hasičů zlepšuje, uvedl vrchní ředitel právní a konzulární sekce resortu Martin Smolka.

Plošné doporučení ministerstva by situaci změnilo

Pokud by diplomacie nakonec plošné doporučení necestovat na Rhodos vydala, cestovní kanceláře podle Papeže nemají povinnost zájezdy rušit. „Z minulosti ale víme velmi dobře, že cestovní kanceláře respektují taková rozhodnutí ministerstva zahraničních věcí, protože tato doporučení ministerstvo vydává po důkladném zvážení,“ dodal místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Papež.

O pomoc s náklady spojenými s rušením zájezdů nebo přeložením do jiných destinací mohou ceskovní kanceláře teoreticky požádat ministerstvo pro místní rozvoj, řekl Papež. „V minulosti jsme ale jako cestovní kanceláře nikdy žádnou pomoc od státu nedostali,“ doplnil.

Pojišťovny s náklady nepomohou

V případě, že by ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat kvůli požárům na Rhodos a cestovní kanceláře a agentury by se rozhodly zájezdy proto rušit, nemohou od pojišťoven žádat pomoc s náklady na storna či přeložení zájezdů.

„Takový nárok nelze uplatnit, protože mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří neexistuje žádné pojištění, které by to umožňovalo,“ uvedl šéf komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Tato situace jde podle něj na vrub jednotlivých kanceláří, u kterých si klienti dovolenou zakoupili. Není to pro ně někdy snadné, ale CK jsou vůči klientům většinou vstřícné a nabízejí změnu termínu, destinace nebo vrácení peněz, dodal.

Klienti, kteří na Rhodos odcestovali poté, co požár vypukl a jejich cestovní kanceláře či agentury jim řekly, že je situace v pořádku, by měli na daného prodejce podat hromadnou žalobu, míní expert společnosti Vindicia Tomáš Beck. Vindicia se zaměřuje na odškodnění. „Poškozený by si měl nechat vyčíslit újmy, a to na majetku, zdraví, psychickou újmu za zničenou dovolenou, případně i strach o život. Pokud došlo i ke zranění či jiným zdravotním problémům, pak je prostor nechat se odškodnit od cestovní kanceláře či z cestovního pojištění,“ konstatoval.

V případě, že by ministerstvo zahraničních věcí vydalo plošné doporučení na Rhodos necestovat, klienti by podle něj měli trvat na vrácení peněz či změně destinace a především na Rhodos neletět. „Pokud by odjeli i přes zákaz či doporučení necestovat do dané destinace, pojišťovny by vzniklé újmy nemusely proplácet,“ doplnil Beck.