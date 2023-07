Masivní evakuace z Rhodosu pokračuje, vláda zatím speciál nevyšle

„Někteří turisté mluvili o tom, že opravdu prožili peklo, že se museli velmi překotně evakuovat, že někde uvízli s dětmi. Jiní sice nebyli přímo v nejvíce zasažených oblastech, ale mluvili o tom, že je trápili časté výpadky proudu a klimatizace,“ řekla reportérka ČT Kristýna Marie Kupcová. Na Rhodosu se nachází přes čtyři tisíce Čechů, v cestovatelském systému Drozd jich je ale jen 2600 pro celé Řecko, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí.

Podle Kupcové si vracející se Češi v řadě případů stěžovali na cestovní kanceláře. „Někteří se jim vůbec nedovolali. Jiní zase říkali, že dostali špatné pokyny od delegáta, proto se nedostali včas na evakuační autobus,“ přiblížila reportérka.

Další repatriační let by měl z Rhodosu vyrazit v pondělí dopoledne, ale je možné, že stejně jako ty předchozí bude zpožděný, protože provoz na Rhodosu je velmi hustý. Někteří turisté na ostrově museli odejít na letiště bez svých cestovních dokladů. „Zeptala jsem se delegátky, jak to budeme řešit a ona řekla, že to bude v pořádku. Přišla jsem k překážce a jen si mě tam odškrtli,“ přiblížila česká turistka Jana Šafářová.