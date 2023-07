Inspektoři řeší první stížnosti na zájezdy. Všechno dokumentujte, radí odborníci

Delegátka na místě údajně nepomohla, proto odletěli domů o několik dní dřív. Cestovní kanceláři poslali reklamaci. „Reklamace byla vyřízena z jejich strany v zákonné lhůtě, tedy třicátý den. Samozřejmě byla v plném rozsahu zamítnuta. Podala jsem nesouhlas s vyřízením reklamace. Aktuálně se tím bude zabývat ČOI, a v případě neúspěchu to půjde prostě dál na soud,“ uvedla paní Helena.

„Reklamaci jsme vyhodnotili jako neoprávněnou, protože nebylo zjištěno porušení smluvních či právních povinností. Klient využil možnost odvolání a aktuálně jeho stížnost přezkoumáváme,“ reagovala mluvčí cestovní kanceláře Lucie Bukovanská.

Na koho se lidé mohou obrátit?

Kromě ČOI se nespokojení klienti mohou obrátit i na společnosti s pověřením ministerstva průmyslu, jejich služby jsou zdarma. „Jako neziskový subjekt máme v podstatě možnost učinit i to, co uznáme za vhodné nad rámec zákona. To znamená třeba spolupráce s advokátními kancelářemi a případná asistence v soudním řízení,“ sdělil ředitel OnlineMediator.cz Tomáš Večl.

Odborníci vždy doporučují řešit závady hned na místě, kromě toho ale také pořídit fotografie a videa. Je dobré si také nechat stížnost písemně potvrdit. Experti zároveň upozorňují, že ne vždy musí být nenaplněné představy o dovolené oprávněným důvodem pro reklamaci.

Kompenzace

Reklamovat je možné všechny služby cestovního ruchu. V Česku přitom pravidla, která by se týkala výše náhrad, nejsou. Proto se často používají německé předpisy.