Vláda důchody upravuje opačně, nejdřív škodí, míní odborář Samek. Jurečka odmítá opoziční návrhy

Samek poznamenal, že vláda v těchto změnách nevyšla vstříc ani odborům. „My jsme s vládou v nesouladu v tom, že si myslíme, že některé kroky se dělají v opačném pořadí,“ kritizoval. Podle něj už dávno existuje závazek, aby v případě, kdy hranice pro odchod do penze je 65 let, byla pravena možnost odejít do dřívějšího důchodu pro lidi vykonávající namáhavé a zdraví škodlivé práce.

Ve sněmovně nyní půjde do třetího čtení navrhované zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění pravidel předčasných důchodů. Opozice předkládá pozměňovací návrhy. Ty by ale podle Jurečky znamenaly, že by koncept ambice celé vládní důchodové reformy vyšel vniveč. „Nemohu přistoupit na žádný pozměňující návrh, který opozice načetla, protože v zásadě všechny jsou proti celému smyslu důchodové reformy,“ zdůraznil.

Analytička: Částečný krok správným směrem

Podle Jurečky podmínky nejsou takové, že by zásadním způsobem člověka znevýhodňovaly. Nesouhlasil také s tím, že by se tyto dva kroky děly v opačném pořadí. „To se dělá v zásadě ve stejném čase, jenom účinnost tohoto opatření je možná od 1. ledna 2025. A to je to, že vláda zavede předčasné odchody u náročných profesí, kde nebude krácení, kde opravdu u lidí, kteří fyzicky pracovali v náročných oborech, tak abychom tento instrument zavedli,“ reagoval s tím, že takový nástroj už existuje u hasičů a zdravotnických záchranářů.

Později nicméně připustil že je otázka, zda se podaří nastavit předčasné odchody do penze pro náročné profese už od roku 2025 nebo až od roku 2026.

Podle Anny Píchové, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus, jsou navrhované změny ohledně předčasného odchodu do důchodu částečně krokem správným směrem. „Protože odchod do předčasného důchodu znamená, že v systému chybí plátci, kteří do toho průběžného systému své prostředky odvádějí a naopak přibývá těch, kteří z něj čerpají,“ zdůvodnila.

Pokrýt inflaci

Jurečka v pondělí oznámil, že průměrný starobní důchod by mohl od ledna stoupnout zhruba na 20 700 korun. Zvyšovat se bude jen základní výměra – na přelomu roku přibližně o 380 korun všem penzistům. Přesná částka bude podle Jurečky známá v září. Řekl ale, že číslo se bude lišit maximálně v řádu jednotek korun. Výdaje kvůli tomu příští rok porostou o třináct miliard korun.

Podle Samka je nejdůležitější to, aby se vždy u důchodců dosáhlo pokrytí inflace. Jurečka potvrdil, že důchody budou do budoucna valorizovány o inflaci vždy. „A jednu třetinu růstu reálných mezd,“ dodal.

Úroveň důchodů tak, jak by měla být od ledna dál, je podle Píchové v současnosti na přijatelné úrovni. „Nicméně když se podíváme do budoucna, co potom čeká zejména mladší generace, tak my z demografického vývoje a z toho, jak se vyvíjí státní rozpočet a dluh víme, že tato úroveň je neudržitelná,“ upozornila.