Spotřebitel se může proti porušení zákonných povinností ve smlouvě o půjčce bránit i po letech, rozhodl NS

V Česku musí poskytovatelé spotřebitelských úvěrů RPSN u svých nabídek uvádět od roku 2002. Údaj, jak vysvětluje Česká národní banka (ČNB), zahrnuje celkové náklady pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Zákazníkovi má umožnit lépe se orientovat v nabídkách úvěrů a srovnat je od různých finančních institucí.

Poplatek v rozporu s dobrými mravy

Odvolací pražský městský soud verdikt prvoinstančního soudu změnil. Podle něj byl totiž nárok Michala B. promlčený. I tak ale soud uznal, že má muž dostat zpět téměř 40 tisíc za hotovostní režim splátek, protože poplatek převyšoval 50 procent z reálně poskytnutého úvěru, a byl tak v rozporu s dobrými mravy. Část žaloby týkající se necelých šestnácti tisíc pak soud zamítl.

Nejvyšší soud nyní zamítavou část žaloby zrušil, „jelikož je nesprávný závěr odvolacího soudu, že možnost uplatnit u věřitele nedostatky smlouvy o spotřebitelském úvěru (…) podléhá promlčení,“ stojí v rozsudku NS, který má Česká televize k dispozici.

NS se ve svém rozhodnutí opírá o evropské zákony. „Nemohl-li by dlužník uplatnit u věřitele výhradu, že smlouva (…) neobsahuje informace stanovené v příloze zákona o spotřebitelském úvěru, proto, že toto jeho oprávnění by bylo časově omezeno či by podléhalo promlčení, vedlo by to ke stavu znemožnění domoci se práv spotřebitele, která jsou přiznávána právem Evropské unie,“ konstatuje soud.

Případem se teď bude znovu zabývat odvolací soud s tím, že už bude vázán rozhodnutím Nejvyššího soudu.