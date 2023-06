Je to reakce na dlouhodobá veřejná vystoupení, uvedl rektor k odvolání děkana Ševčíka. Ten odmítá, že by fakultu poškozoval

Akademický senát Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze v pondělí hlasováním umožnil rektorovi univerzity Dvořákovi odvolat Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty (NF) VŠE. Návrh v tajném hlasování na mimořádném jednání univerzitního akademického senátu podpořilo 20 z 26 přítomných senátorů. Šest senátorů se vyjádřilo proti.

Dvořák v Devadesátce ČT24 uvedl, že si ještě vyslechne vyjádření akademického senátu národohospodářské fakulty, která v minulosti Ševčíka podpořila. „Vyjádření fakulty budu brát v úvahu. Budu se zabývat tím, co mi k tomu fakultní senát sdělí a na tomto základě se definitivně rozhodnu,“ podotkl Dvořák s tím, že ale stanovisko na základě dřívějších jednání zná.

„Už tehdy jsem neslyšel důvody, které by mě vedly k tomu, že bych své rozhodnutí měl měnit.“ Dodal však, že nyní nechce předjímat definitivní rozhodnutí.

Znovu zdůraznil, že v případě Ševčíka nejde o reakci na konkrétní výrok, ale dlouhodobý průběh. „Pan děkan v tom pokračoval i ve chvíli, kdy slyšel tu reakci zevnitř školy i z prostředí mimo školu,“ uvedl Dvořák a dodal, že se snažil a hledal cesty, které by k tomuto řešení nevedly.

„Je to bezprecedentní řešení, z něhož radost nemám a snažil jsem se přimět děkana, že ve chvíli, kdy je v takové funkci, tak by měl nést odpovědnost,“ uvedl s tím, že Ševčíkovi opakovaně říkal, že by měl fakultu spojovat, otevírat jiným školám a nikoliv izolovat. „Pokud ta reakce nepřišla, tak to logicky vedlo k tomuto konci.“

Podotkl, že ačkoliv má primárně rozhodnout fakulta, jsou chvíle, kdy do toho musí vstoupit rektor. „Je to ten systém rovnováh a brzd, které to mají vyvažovat.“