Problémy s Ševčíkem gradovaly dlouho, uvedl rektor VŠE. Za nejlepší pro školu by považoval jeho rezignaci

„Považoval bych za nejvhodnější, kdyby pan děkan rezignoval sám. To by pro tu situaci a pro školu bylo to nejlepší,“ poznamenal rektor VŠE v Událostech, komentářích. Odhadl, že pokud se to nestane, mohl by se fakultní senát sejít během jednoho až dvou týdnů, a pokud ten děkana neodvolá, mohl by se celouniverzitní senát sejít za další jeden až dva týdny.

Vysokoškolský zákon stanoví, že odvolat děkana z podnětu rektora lze pouze, když „děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty“. Dvořák se domnívá, že to nyní nastalo. Zmínil se o tom, že výhrady, které k Ševčíkově činnosti má, gradují.

„I po neformální stránce jsem mu sděloval, co mi vadí“

„Po každém vystoupení či činu, který jsem pokládal za to, že to škole neprospívá, jsem to s ním osobně probíral. Já ho velmi dobře znám, známe se možná více než třicet let. I po neformální stránce jsem mu sděloval, co mi vadí,“ uvedl.

Konkrétně se zmínil o několika Ševčíkově politických vystoupeních od loňského září. Tehdy byl jedním z řečníků na protivládní demonstraci v Praze a mimo jiné volal po zrušení protiruských sankcí. Dvořák upozornil, že již tehdy kvůli děkanovu vystoupení přišel na jednání senátu Národohospodářské fakulty. „Předpokládal jsem, že když jsem to řešil na podzim a byl jsem opakovaně na senátu, tak se situace zlepší v tom, že si (Ševčík) uvědomí, že některé kroky nemá činit,“ poznamenal.

Letos v lednu před druhým kolem prezidentských voleb vystoupil Ševčík ve videu s Petrem Hájkem, který mu Dvořák rovněž vytýká. „Po Novém roce přišly velmi kontroverzní rozhovory – kde napadal některé lidi – které nesmí člověk, který je na akademické půdě, natožpak děkan, dělat. Zase jsem to s ním probíral a zase jsem očekával reflexi, že už to nenastane. A co přišlo? Přišlo zase tohleto,“ prohlásil rektor VŠE s odkazem na přítomnost Ševčíka na sobotní protivládní demonstraci v Praze.

Na ní sice nevystoupil jako řečník, ale vyskytl se u potyčky skupiny, která se pokusila proniknout do Národního muzea, s policií. Ševčík sám uvedl, že se ke střetu dostal náhodou.