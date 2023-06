Večírky, tučné provize a hotely v Dubaji. Reportéři ČT popsali rozmařilost fotovoltaické firmy Malina

„Nabralo se 1,5 miliardy a peníze nejsou. Je to nehospodárnost. Prostě tam jsou utracené úplně nesmyslné peníze za všechno možné,“ zmiňuje bývalý obchodní ředitel společnosti Jan Mrázek s tím, že manažeři podle něj megalomansky utráceli za firemní večírky a akce.

„Nikdo nevěděl, jaké jsou mantinely, nikdo nevěděl, co zvládneme a co už je přes čáru. Jak se jelo, tak se jelo. Furt se prodávalo, a dokud tekly prachy do firmy, tak se utrácelo,“ dodal lakonicky.

Energetický holding Malina na trh vstoupil na přelomu let 2021 a 2022, když využil fotovoltaický boom. Ceny energií totiž rostly, inflace sílila a lidé hledali cestu, jak ušetřit. Firma o sobě v tu dobu dala vědět pompézně: ze záloh zákazníků platila natáčení filmů, dotovala fotbalisty pražských Bohemians nebo německého Norimberku a ve velkém nakupovala reklamu.

Nákup reklamy za zálohy zákazníků

Využití záloh na propagaci potvrzuje i interní dokument, který měl vypracovat majitel firmy Cyril Regner. Podle něj měla Malina v plánu investovat do reklamy jenom během letoška závratných 170 milionů korun.

Podle Daniela Krafta, který v holdingu působil jako manažer pro realizace (a policie ho v jiné kauze stíhá kvůli zneužití státních peněz), objem reklamy vůbec neodpovídal velikosti oboru a firmy ani dobovým souvislostem. „Vzhledem k válce na Ukrajině a energetické krizi se v podstatě prodávalo samo,“ míní.

S podporou masivní reklamy v zádech ale po celé zemi začaly působit stovky obchodních zástupců, kteří se zájemci o fotovoltaiku uzavřeli v součtu zhruba čtyři a půl tisíce smluv. Krach firmy pak postupně podle bývalého manažera firmy Mrázka přišel kvůli vybudování takzvaného pyramidového systému.

„Najelo se na styl ‚naber si, koho chceš, čím víc lidí budeš mít pod sebou, tím víc vlastně vyděláváš' a nikdo neřídil počty obchoďáků a nikdo neřídil jejich lokaci, kde působí, jak jezdí,“ sdělil Mrázek.

Za každou podepsanou smlouvu Malina okamžitě inkasovala od zákazníků v průměru 300 tisíc korun. Dohromady tedy bezmála miliardu a půl korun. Ve firmě dle manažerů platilo pravidlo, že čím více smluv obchodní zástupce přinesl, tím vyšší dostal odměny.

„Byl tam jeden obchodní zástupce, který měl vlastního řidiče, aby zefektivnil pracovní proces. Za kvartál od března do června prodal jednaosmdesát smluv. To v přepočtu na peníze jsou asi dva miliony korun. Čistě pro něj,“ popisuje.