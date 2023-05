Začne kontrola firem instalujících fotovoltaiku. Reaguje na úpadek firmy Malina a množící se stížnosti

Fotovoltaiku si Lukáš Kučera objednal loni na jaře. Firma mu ji měla instalovat v září, dodala ji nakonec v listopadu. Dodnes ale není oficiálně připojená.

„Ve chvíli, kdy bychom to zapnuli, tak můžeme v pohodě fungovat, ale bohužel nemůžeme kvůli revizní zprávě, protože to nemáme schválené, že je to bezpečné,“ řekl zákazník EH Malina Lukáš Kučera. Obává se, že by mohl mít problémy, pokud by zařízení zapnul načerno.