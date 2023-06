Strojvedoucí pendolina, který zahynul při nehodě, ji podle inspektorů způsobil. Byl opilý a jel proti Stůj

Vinu přiřkli inspektoři především strojvedoucímu, který zemřel. Hlavní příčinou nehody bylo podle nich nerespektování návěsti Stůj, ale také to, že strojvedoucí při nástupu na směnu nepodstoupil dechovou zkoušku. Ukázalo se totiž, že byl opilý. Podle inspekce měl v krvi 1,6 promile alkoholu.

Tragická nehoda v Bohumíně se stala loni 27. června – velmi brzy ráno. První vlak do Prahy, totiž spoj SC 516, ujel jen několik desítek metrů. Pak se střetl s dieselovou lokomotivou, která posunovala vozy pro jiný vlak. Strojvedoucí pendolina zahynul, stevardka v témže vlaku a také čtyři muži, kteří byli na posunovací lokomotivě, utrpěli zranění. Nyní, když se blíží první výročí neštěstí, zveřejnila Drážní inspekce závěrečnou zprávu vyšetřování.

Na směnu přitom nastoupil muž pozdě, a jak vyšetřovatelé zjistili, mají České dráhy předpis, že v tom případě měl podstoupit dechovou zkoušku. „To se nestalo. A pokud by se tak stalo, tak my dovozujeme, že by nebyl připuštěn k tomu, aby řídil drážní vozidlo,“ upozornil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Závěrečná zpráva poukázala i na některé další nedostatky u Českých drah. Vyplývá z ní, že trvalo déle, než mělo, než dispečeři zjistili, že strojvedoucí pendolina zaspal.

Dráhy teď řeší, co s tím. Podle jejich mluvčí Vandy Rajnochové chystají změnu předpisů. „Zároveň prověřujeme možnosti zavedení pevných přístrojů k detekci alkoholu, které budou součástí lokomotivy, popřípadě soupravy,“ předeslala.