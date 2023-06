Lék pro diabetiky zneužívají zdraví, aby zhubli. Ministerstvo už omezilo jeho předepisování

„Cvičit nemůžu kvůli operacím kolene, stravou mi to nejde. Zhubla jsem díky tomu a neměla jsem hlad. Hned po měsíci užívání ale přišel výpadek a doktor mi ho odmítl znovu napsat, protože nemám cukrovku. Na obezitologii mi ho v době výpadku taky odmítli poskytnout,“ popisuje své zkušenosti třiačtyřicetiletá Ilona z Mostu, která trpí obezitou druhého až třetího, tedy nejvyššího, stupně. Diabetička ale není, a tak na lék aktuálně nedosáhne. A to ani kdyby si za něj chtěla zaplatit.

Zhubnout před létem

V posledních měsících ale přípravek Ozempik hojně používají i osoby, které netrpí žádnými zdravotními komplikacemi a chtějí pouze zhubnout pár kil. Na sociálních sítích tak poměrně nedávno vznikly uzavřené skupiny, ve kterých uživatelé sdílí své zkušenosti. „My ho takto bereme s kolegyněmi z práce třeba před létem, když chceme pár kilo dolů. A účinkuje perfektně,“ píše členka skupiny Erika. Aplikace léku je podle uživatelů bezbolestná, a to i přesto, že si jej píchají do oblasti břicha.

Podle přednosty Centra diabetologie IKEM Martina Haluzíka zatím nebyly nežádoucí účinky u osob s běžným BMI přesně zjištěny. A to hlavně kvůli tomu, že se testovací studie prováděly u osob s nadváhou. „U osob bez nadváhy jsou nežádoucí účinky většinou stejné, jako u těch s nadváhou – nejčastěji je to pocit na zvracení, průjem nebo zácpa či bolení břicha,“ uvedl dále diabetolog a dodal, že osoby s nižším BMI by měly vždy hubnout přirozeně, nikoliv za pomoci léků.

Přípravek Ozempik je určen primárně pro pacienty léčící se s diabetem druhého typu – těm pomáhá snižovat a stabilizovat hladinu cukru v krvi. Jeho užívání vede ale díky účinné látce semaglutidu také ke snižování tělesné hmotnosti. V praxi ho tak mnozí lékaři předepisovali i takzvaně off label – tedy mimo oficiální indikaci – k léčbě obezity.

Společnost Novo Nordisk, která lék vyrábí, informovala lékaře v dubnu o ohrožení jeho dostupnosti. Zároveň doporučila, aby byli pacienti užívající přípravek převedeni na jinou léčbu. „Zvýšená globální poptávka po přípravku způsobuje jeho krátkodobé výpadky, které mohou podle očekávání pokračovat po celý rok 2023. Přestože se dodávky nadále navyšují, není jisté, kdy budou dostatečné k plnému pokrytí současné poptávky,“ uvedla k situaci víceprezidentka a generální manažerka společnost Novo Nordisk Daniela White.