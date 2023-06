Lidé si více půjčují na své útraty. Nabyl objem rizikových úvěrů

Iveta Pechová přišla na úřad práce vyřídit příspěvek na bydlení. I když pracuje, příjem jí kvůli zvýšeným nákladům třeba za elektřinu přestává stačit. Doma musejí vyjít z jednoho platu. Manžel je zedník, zakázky teď nedostává. „Jak je venku teplo, tak možná že se to trochu zlepší, ale už s tím nepočítám,“ sděluje Pechová, která se zadlužit zatím nechce.

Naopak Tomáš Medek si půjčil. Peníze na splátky mu ale teď nezbývají. „Nezvládám to, momentálně vůbec ne,“ přiznává. To, že klienti začínají mít problém se splácením závazků, je vidět v registrech. Celkový nesplácený dluh v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl poprvé za posledních deset let na víc než 28 miliard.

„Lidé začínají mít problémy se splácením svých závazků. Jsou to teď lidé hlavně ve věku mezi 30 a 34 lety, kteří mají hodně vysoké půjčky na hypotečních úvěrech. V tuto chvíli se projevuje právě i to, že mají problém i se splácením těch krátkodobých úvěrů,“ prohlašuje výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl.