Penězokazové chtěli tisknout bankovky za miliardy. Případu se bude věnovat vrchní soud

Vrchní soud v Olomouci může zasáhnout do kauzy padělání peněz organizovanou skupinou z Česka a Slovenska. Pětice obžalovaných by měla strávit šest až devět let za mřížemi, proti rozsudku ostravského krajského soudu ale podal odvolání žalobce i jeden ze souzených, a případ tak putuje do Olomouce. Podle prvoinstančního rozsudku chtěli muži s vazbami na italskou mafii tisknout eurobankovky a české koruny v řádu miliard.