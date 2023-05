Úsporná opatření navržená vládou jsou měkká. Sáhl bych po šokové terapii, říká Topolánek

Fialův kabinet podle něj například správně řekl, že sníží mzdové prostředky na státní správu. „Pokud to udělá o dvě procenta, tak já bych řekl, ať to udělá o deset,“ dodal. Podle něj existují v současnosti ministerstva, která jsou na zrušení. V případě dotací Topolánek soudí, že je úsporná opatření jen „pohladila“, on sám by na ně sáhl výrazněji.

Bývalý předseda vlády s nadsázkou zmínil i umělou inteligenci. „Kdyby u nás fungovala umělá inteligence, mohl bych devadesát procent úředníků propustit. Jestliže téměř devět korun z deseti je dáno na mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy zákonem dané výdaje, na to nepotřebuji nikoho, kdo by to přerozděloval,“ upozornil bývalý premiér.

Mluvit tvrdě, ale říkat pravdu

Vláda podle Topolánka musí s lidmi o úsporných opatřeních mluvit. Myslí si, že společnost je dodnes vyděšená, ať už kvůli lockdownům během covidové pandemie, válce na Ukrajině nebo energetické krizi a rostoucím cenám potravin.

„Vláda má vysvětlovat a uklidňovat. Má říct, že z hlediska inflace jsme z nejhoršího v zásadě venku, inflaci dneska spíše táhne negativní očekávání než cokoliv jiného. Do konce roku jsme pod deset procent. Je to sice strašné, ale vláda má uklidňovat, mají uklidňovat i odbory, protože to, co se hrne na zaměstnanecký sektor, může z té umělé zaměstnanosti, kterou máme, znamenat nárůst problémů v sociální oblasti,“ varuje.